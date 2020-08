MSi fait du teasing ! La firme a publié un encart dans lequel elle donne rendez-vous à ses fans le 3 septembre. Cette date ne nous semble pas anodine pour plusieurs raisons. Premièrement, on sait que Nvidia va présenter ses cartes gaming à partir du 31 août, on peut donc penser que la firme montrera ses créations spécifiquement créées pour ces GPU. C'est, comme à chaque changement de génération, un moment important pour l'entreprise, un ratage de conception et c'est le gadin assuré.

Ensuite, il ne vous aura pas échappé que le logo a aussi changé. Le message qui l'accompagne, à savoir "regardez comme nous avons changé", fait très probablement référence au mini scandale qui a secoué la firme au sujet de son attitude vis-à-vis des gens qui testaient du matos provenant de ses labos mi-juillet. La firme aurait essayé d'acheter le silence d'un Youtubeur pour qu'il ne publie pas le test décevant d'un portable, et une fois publié, il lui a demandé de changer des mots afin de ne pas lui porter préjudice.

La chose est devenue vite virale, et le nom de MSi fut vraiment taché pour des milliers de clients potentiels, alors que cette pratique existe depuis belle lurette, des envies de buzz qui sait ? Et c'est également le fond de commerce de ces Youtubeurs, moins neutres que ce que l'apparence laisse croire. Si se faire une bonne réputation prend beaucoup de temps, ruiner celle-ci peut se faire en quelques secondes, la toile étant plus friande de mauvaises nouvelles que de bonnes, elle répand plus aisément ce genre d'affaires. C'est donc une raison valable pour que MSi s'achète une nouvelle ligne de conduite, et une nouvelle image, ce qui implique de "repartir" de zéro dans l'esprit des gens. Quoi de mieux qu'un nouveau logo et une nouvelle gamme de cartes graphiques ?