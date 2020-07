Au milieu de TSMC et de Samsung ne laissant souvent que peu de place dans l'actualité fonderie, GlobalFoundries arrive tout de même encore à faire parler un peu de temps en temps, naturellement pour les raisons.

Par exemple, l'américain a annoncé hier la signature d'un accord d'une option d'achat pour une parcelle encore vierge de 2671 ares, adjacente à son Fab 8 - où sont employés 3000 personnes environ - et proche du Luther Forest Technology Campus, à Malta (non pas celui-ci), New York. Naturellement, procéder à l'achat et dans la foulée l'expansion de son usine Fab 8 - déjà le fruit d'un investissement de 13 milliards de dollars - dépendra entièrement du règlement de zonage en vigueur et aussi de la demande sur le marché.

C'est de cette manière que l'entreprise se prépare pour une croissance future rapide et flexible, qui pourrait notamment se faire dans le cadre de l'ambition américaine de se redonner une industrie locale du semi-conducteur. Rappelons que TSMC a récemment annoncé le projet de construction d'une usine sur le territoire américain, suivant un accord avec le gouvernement. Ce n'est donc pas un hasard si GF se prépare, le marché semble se diriger vers une nouvelle phase.

En parallèle, GlobalFoundries a aussi annoncé l'entrée en service de son procédé 12LP+ FinFET, dont on vous en avait déjà parlé l'année dernière en septembre lorsqu'il avait été présenté par le fondeur. Cette fois-ci, le procédé a terminé sa phase de qualification et le Fab 8 n'attend plus qu'un seul mot pour lancer sa production. De premiers échantillons 12LP+ sont a priori planifiés pour la seconde moitié de l'année. Cette nouvelle solution spécialisée "IA" est validée pour l'ensemble du catalogue existant de propriété intellectuelle, mais qui sera désormais étendu pour permettre l’intégration de solutions PCIe 3, 4 et 5, USB 2 et 3, HBM2 et 2E, (LP)DDR4(X) et GDDR6 selon les besoins de sa clientèle.

Pour rappel, le 12LP+ de GF propose des gains de 40 % en consommation, ou 20 % des performances et une amélioration de 10 % de la mise à l'échelle de la zone logique par rapport au 12LP, ainsi qu'un interposer pour packaging 2.5D et une nouvelle bitcell SRAM basse consommation. L'autre détail important, c'est que le Fab 8 de GF sera prochainement mis en conformité avec les standard américains ITAR et EAR. De nouvelles garanties de contrôles qui entreront en vigueur plus tard dans l'année et permettront au Fab 8 de fabriquer des solutions pour les départements de la défense. Miam pour eux ?