Alors que GlobalFoundries a défrayé la chronique de par sa décision contestée de porter plainte pour violation de brevets contre la plupart de ses concurrents, la firme ne quitte par pour autant son cœur de métier : la gravure sur silicium. Nous vous relayions il y a quelques jours les premiers résultats d'un partenariat avec ARM ; cependant, il semblerait bien - ouf ! - que ce ne soit pas le seul axe de R&D de la firme.

En effet, les anciennes fonderies d'AMD viennent de lever le voile sur un nouveau procédé de gravure hérité du nœud 14 nm, nommé 12 LP+. Ce n'est pas le premier nommé commercialement 12 nm, car un 12LP était déjà connu, utilisé entre autres dans les dies entrées/sorties de Zen 2. Tout comme le 12LP, ce 12 LP+ utilise des ultraviolets profonds (193 nm de longueur d'onde) : hé oui, le 7 nm n'est pas seul demandeur de ces hautes fréquences ! Ce n'est par ailleurs pas tout, car la firme a également un interposer compatible sous la main, de quoi laisser présager une potentielle carte en 12 nm + HBM quelque part en 2020 ? Si l'on pense à AMD comme producteur du fait des partenariats passés, ce serait une pilule difficile à avaler sur le segment gaming après Navi et sa GDDR6 et son 7 nm et Vega sauce Radeon VII pour les pros, toujours en 7 nm... bien que l'argument d'un processus de gravure totalement maîtrisé soit encore recevable - il suffit de comparer le 10 nm Intel à son 14 nm pour s'en convaincre.

Officiellement, cette nouvelle version permettra des gains de 40 % en consommation, ou 20 % performances, couplées à une densité en hausse de 15 % : appétissant ! À titre de comparaison, le 12 LP - la version précédente donc - affichait seulement 10 % de performances supplémentaires pour également 15 % de réduction de la surface. Des progrès suffisants pour garder le fondeur à flot ? Nous ne pouvons que l'espérer, malheureusement, il faut également que d'autres firmes clientes soient intéressées et que les tarifs pratiqués soient compétitifs. Affaire à suivre ! (Source : AnandTech)