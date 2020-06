Ces derniers mois n'auront pas été de tout repos pour le déploiement du réseau fibre optique en France, entre les soucis liés au Covid-19 ou les tensions entre les autorités et les opérateurs nationaux, les travaux ont pris un retard conséquent. C'est donc sur ce contexte que s'est déroulé l'Observatoire du Très Haut Débit hier, en version numérique bien entendu. Un colloque organisé par Infranum, la Banque des Territoires et Avicca, qui permet de résumer l'état actuel du chantier et des travaux à venir.

Au niveau du bilan, ce n'est pas glorieux ces derniers temps, avec l'impact de plusieurs facteurs en ce début d'année. Tout d'abord, parlons d'un constat récent et qui est lié uniquement au fonctionnement administratif : le changement des logements dans le recensement a un impact fort sur le nombre de lignes à rajouter pour les zones à forte et moyenne densité. Un nombre conséquent, puisque nous parlons tout de même de 2,6 Millions de prises en plus à fibrer pour l'instant, avec une estimation à 5 millions d'ici 2025.

Impact estimé du Covid-19 sur le déploiement de la fibre

L'autre souci majeur est la crise du Covid-19, qui a généré un retard estimé à 1,5 million de prises en retard : 1 million pour 2020, et 500 000 pour 2021, en prévision du rattrapage et des mesures sanitaires, qui ralentit le déploiement. Un retard qui engendre un mécontentement auprès des utilisateurs et un coût auprès des opérateurs, qui relancent le sujet d'un déploiement temporaire en THD Radio pour compenser ces retards.

Financements nécessaires pour le déploiement de la fibre optique sur 100 % du territoire d'ici 2025

Alors au final, comment sortir de cette crise ? Infranum explique que certains soucis pourraient être réglés simplement par des interventions de l'État, sous forme financière - avec une aide estimée à 400 millions d'euros - et sous forme législative, avec l'assouplissement de nombreuses contraintes sur les installations, comme l'accès aux poteaux électriques ou le référencement des adresses en zones rurales. Mais la table ronde effectuée par l'Observatoire montre aussi des difficultés à faire comprendre le numérique à la population, notamment auprès des entreprises, malgré une position forte dans le déploiement du numérique d'après les organisateurs. Il ne reste donc plus qu'à transformer l'essai, et surtout à convaincre les autorités publiques à mettre un accent fort sur le déploiement du THD et la numérisation de notre pays, qui montre encore d'immenses écarts à ce sujet.

Encore et toujours des rames, nous espérons voir un jour un bateau à moteur tout de même !