Que serait un lancement de CPU sans sa petite controverse, voire plusieurs ? Avec les Comet Lake-S, il semblerait que deux stepping différents soient en circulation au moins pour la gamme i5 desktop, à savoir Q0 et G1 ! C’est typiquement une information qui apparaît clairement sous CPU-Z peu importe le CPU, mais le logiciel affiche justement bel et bien deux steppings « Q0/G1 » lorsqu’il est en présence d’un Comet Lake-S (cf. notre test), sous-entendant qu’il y en aurait effectivement plus d’un en circulation simultanément, ce qui n’est pas très commun. De plus, il ne s’agirait pas que d’une simple différence d'un chiffre et d'une lettre, elle serait carrément physique entre deux références identiques Q0 et G1, comme nous le montre a priori la photo ci-dessous :

En fait, le stepping Q0 correspondrait à la variante des Core i5 de 10e génération décliné à partir d’une puce complète de 10 cœurs Comet Lake-S — donc avec 4 cœurs désactivés pour former les 6 requis pour une référence i5 —, une base profitant notamment aussi d’un nouveau die plus fin et surtout du fameux STIM (soldered thermal interface material) réintroduit avec Coffee Lake. À l’inverse, le stepping G1 est décliné à partir d’une vraie puce 6 cœurs Comet Lake-S, très proches de la conception de l’hexacore Coffee Lake, et pour cette version pas de STIM semblerait-il, mais de la bonne vieille pâte d’antan (comme l'i5-9400(F), coincidence ?) !

Optimisation ?

Difficile d’observer leur derrière et donc pour les distinguer quand ils sont encore dans leur boite. Par contre, chaque stepping aurait un code SPEC différent et aussi selon la référence, une information que l’on trouvera cette fois-ci directement sur l’IHS de chaque CPU. Par exemple, un i5-10400F Q0 y afficherait SRH79, tandis que le même modèle G1 indique SRH3D. Notez tout de même que certaines références n’existent qu’en Q0 ou G1, le vrai dindon de la farce bien fourré serait donc surtout l’i5-10400F. A priori pas de restriction géographique pour l’un ou pour l’autre, et chaque stepping serait distribué et disponible uniformément. Forcément, ce serait donc la lotterie lors d'un achat en ligne.

On doute assez du fait qu’il pourrait y avoir des différences notables de performances entre les deux, mais potentiellement de température, ça oui. De plus, la revente en occasion sera peut-être à l’avenir plus facile pour l’un que pour l’autre, surtout s’il s’avère qu’il y a au final vraiment une différence prononcée entre les deux stepping. Qui sait, cela finira peut-être en chasse un peu comme pour le célèbre stepping G0 du Q6600 ? Au début du mois, on imaginait pour le Core i5-10400 un beau succès à l’image du Ryzen 5 3600, mais c’eut probablement été mieux et plus aisé sans la petite controverse… Ah, Intel. (source : TPU)