C'est pas souvent qu'on se penche sur les résultats d'un fabricant de disques durs, il faut dire qu'on est déjà bien servi en matière de chiffres avec le trio habituel Intel/AMD/NVIDIA, mais pour une fois ça vaudra peut-être le coup d'y jeter un oeil, dans un contexte où le marché du disque dur n'a pas commencé 2020 sur le meilleur des pieds, mais ne s'était vraiment pas porté si mal en 2019.

Chaque entreprise ayant un calendrier différent, Porte de la Mer a conclu le 3 avril dernier son troisième trimestre fiscal 2020, couvrant ainsi cette période fatidique de janvier à mars, où il s'en est tout de même passé des choses. On s’intéressera essentiellement aux revenus "non-GAAP" du constructeur.

Seagate / Non-GAAP (en milliard) FQ1 2020 FQ2 2020 FQ3 2020 FQ4 2020 (prévisions) EvoL. YoY FQ3 2019 Chiffres d'affaires 2,578 $ 2,696 $ 2,718 $ 2,600 $ +/- 7% 2,313 $ Marge brute 26,7 % 29,2 % 27,4 % - 26,8 % Marge opérationnelle - 15,3 % 13,8 % - 12,7 % Bénéfice 0,278 $ 0,359 $ 0,320 $ - 0,263 $ Dividende par action 1,03 $ 1,35 $ 1,38 $ 1,28 $ +/- 10 % 0,93 $

Au fond, si les marges se sont un peu tassées, les résultats restent bons, en dépit de la perte de commerce occasionné par le passage des consoles next-gen au SSD (cela dit, un stockage additionnel externe sera certainement assez indispensable) et l'impact de l'épidémie de COVID-19 - qui avait même pendant un temps fait craindre une hausse drastique du prix des disques durs. Celle-ci aurait toutefois été assez incohérente face aux conditions du marché et une demande globalement en baisse, ce n'est pas pour rien si tous les fabricants de disques à plateaux proposent aujourd'hui des SSD. D'ailleurs, il aurait été intéressant de connaître les chiffres de ventes pour chaque type de support de stockage, mais Seagate ne semble les indiquer nulle part.

Dans son allocution face aux actionnaires, Seagate ne s'est pas non plus étalé publiquement sur l'existence ou non de défis liés à la situation mondiale, potentiellement en matière d'approvisionnement des matières premières ou de plateaux, ou pour la production en général. Pas un mot non plus sur les nouveautés à espérer pour 2020, alors que l'on attend toujours de pied ferme le premier disque dur HAMR (de 20 To), qui pourrait potentiellement exploiter les nouveaux plateaux HAMR de Showa Denko.