Nous l'avons vu par plusieurs fois, mais la fin d'année 2019 s'est faite à travers les engueulades et les coups de gueule entre chaque intervenant, avec souvent une accusation du manque d'implication de l'État dans la gestion du projet. Mais concrètement, est-ce que l'impact est visible sur le court terme ou pas ? Pour vérifier tout cela, l'ARCEP a sorti son analyse trimestrielle sur le THD et notamment la fibre optique. Et la progression est édifiante, comme si pour la fin d'année les différentes pressions sur les opérateurs ont permis d'accélérer les travaux.

La plus forte progression ne se fait pas dans les zones denses - qui stagnent plutôt - mais dans les moyennes agglomérations et les zones rurales, grâce aux dispositifs AMII - Appel à Manifestation d'Intention d'Investissements - permettant de faire venir les grands opérateurs sur les chantiers privés, qui ont permis à 1 million de locaux de devenir éligibles. La croissance totale sur ces secteurs est exceptionnelle aussi, avec 949 000 nouvelles lignes pour les zones de moyenne densité et 560 000 lignes en zones à faible densité. De quoi redonner espoir à des campagnes parfois défavorisées, mais la carte interactive de l'ARCEP nous montre les écarts énormes entre départements encore.

Au niveau des opérateurs disponibles, la progression est toujours aussi bonne ici, avec une grosse augmentation du nombre d'opérateurs disponibles pour une partie de la population. Nous l'avons vu ces derniers mois, mais les opérateurs nationaux sont de plus en plus présents sur les réseaux publics, permettant de ce fait d'avoir une meilleure offre pour les consommateurs. Une nette progression dans son ensemble, en espérant que la baisse récente des tensions entre les acteurs du THD permette de garder cette croissance pour l'année 2020.