On l'avait encore bien dit l'autre jour qu'il ne faisait vraiment pas bon d’organiser un salon en ce moment, pour la cause que l'on connaît maintenant tous que trop bien et dont on ne prononcera même plus le nom, histoire de se donner un petit peu de répit entre deux journaux télévisés, toujours plus optimistes l'un que l'autre.

Bref, comme on vous le rappelait la semaine dernière, le Mobile World Congress de Barcelone avait été le premier salon à se faire sabrer, et la Pax East semblait bien parti pour connaître le même sort après les annulations notables de Sony, Capcom, Square Enix et CD Projekt Red, pour n'en citer que quelques-unes. En fin de compte, il n'en fut rien et ce salon a bien eu lieu comme prévu, certes, avec moins d'intervenants, un public plus ou moins masqué et une forte consommation de solution hydroalcoolique.

Par contre, la Game Developers Conference n'aura pas cette chance ! Il faut dire que ça avait déjà commencé à sentir le roussi après les désistements de Sony, EA, Kojima, Microsoft, Epic, Unity et Facebook. Finalement, pendant le week-end la décision fut prise : plutôt que d'affronter un casse-tête logistique et sanitaire, les organisateurs ont sagement décidé de reporter l’événement ! Certes, l'édition 2020 n'est donc a priori pas annulée, mais aurait lieu "un peu plus tard en été", avec l'espoir que le gros de tempête sera alors passé...

Pour l'anecdote, ce n'est pas le seul salon qui est tombé ces 4 derniers jours, l'Open Compute Foundation (OPC) a décidé que l'OPC Global Summit (4 et 5 mars) n'aura pas lieu cette année, et Facebook a annulé sa F8 Developer Conference de mai. Enfin, on pensera aussi à la GPU Technology Conference organisée chaque année par NVIDIA et qui devrait toujours - pour l'instant - se tenir quelques jours après feu la GDC 2020 de mars. Et ensuite le Computex en juin ?