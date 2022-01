Et un nouveau variant de boitier NX de plus chez Antec, un !

Après le NX100, le NX100M, le NX110, le NX110M, le NX130, le NX200, le NX200M, le NX210, le NX220, le NX230, le NX240, le NX250, le NX260, le NX300, le NX310, le NX320, le NX400, le NX410, le NX420, le NX500, le NX600, et avant le NX800 et le NX1000 vient désormais s'insérer un « nouveau » NX700 dans cette gamme de boitiers généralement abordables par Antec, qui peut se vanter d'être relativement moderne, et souvent bien ventilée et illuminée d'origine.

Le NX700 ressemble beaucoup au NX800 en légèrement plus petit. Esthétiquement, le NX700 sort toutefois clairement du lot avec une énorme façade en mesh cette fois-ci avec un nouveau style géométrique, qui laissera difficilement indifférent. Un choix... intéressant, mais il fallait clairement ça pour attirer l'attention, car derrière cette protubérance faciale en plastique et dans le cadre des dimensions de 440 x 220 x 492 mm se cache le châssis ATX en acier d'un boiter moyen tour certes relativement contemporain, mais également assez banal.

Il sera possible d'y loger une carte mère ATX maximum, un GPU de 340 mm de long, ou encore un ventirad de 170 mm de haut. Pour le stockage, vous pourrez compter avec 4 emplacements fixes pour SSD 2,5", ainsi qu'une cage amovible pour 2 supports 2,5/3,5" supplémentaires. Cette dernière se trouve dans le compartiment du bas face à l'alimentation, sa présence limitera la longueur de cette dernière à 200 mm, son absence permettra d'aller jusqu'à 365 mm.

Comme attendu, le potentiel de ventilation est plutôt bon : 1 x 120 mm à l'arrière, 2 x 120 mm sur le couvercle du compartiment du bas, 2 x 120/140 mm sur le dessus et 3 x 120/140 mm ou 2 x 185 mm à l'avant. Sont inclus deux ventilateurs ARGB 185 mm à l'avant et 1 de 120 mm en ARGB à l'arrière. Naturellement, rien ne vous empêchera d'installer du radiateur sur ces emplacements, du petit bout de 120 mm au plus gros morceau de 360 mm, y compris 280 mm.

Antec n'a pas fait d'effort en particulier pour les I/O du boitier, le constructeur s'est contenté du basique, à savoir un bouton d'allumage, les jacks audio 3,5 mm et deux misérables ports USB-A 3.0, et en bonus un bouton pour contrôler les LEDs du boitier. Néanmoins, si l'intérieur spartiate sans fioritures du NX700 vous interpelle et que son style vous a déjà séduit, sachez qu'il est disponible immédiatement au prix assez doux de 84,99 €.