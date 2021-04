Nouvelle averse de MasterBox chez Cooler Master, qui a fait tomber du ciel deux nouvelles références venant agrandir une famille déjà bien nombreuse, mais qui à l'avantage d'une certaine diversité esthétique, si l'on peut dire ainsi. Généralement, c'est avant tout une question de choisir à quel endroit vous voulez le RGB et la saveur de la façade, le reste est un détail, ou presque. Ainsi, les deux nouveautés se trouvent aussi à deux extrémités différentes en matière d'esthétique et de fonctionnalité, comme vous allez pouvoir le découvrir maintenant.

Avec baie et vitre.

Commençons par le MB600L V2, qui est donc une petite mise à jour du MB600L de 2017. Comme vous le verrez très facilement après avoir visité l'ancienne brève, la conception générale change très peu, mais l'aspect et l'habillage ont tout de même été un peu revus, pour un nouveau modèle qui reste dans l'ensemble assez minimaliste et discret. Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir : des prises d'air en mesh sur les côtés de la façade, la possibilité de choisir entre un panneau latéral en verre trempé ou en acier, une fixation des panneaux avec une seule vis à main au lieu de 4, et toujours l'option d'une baie 5,25" avec découpe dans la façade ! Pour compenser la présence d'une baie ODD, le châssis de cette version sera d'ailleurs aussi un peu plus profond, tel que détaillé dans le tableau ci-dessous. Les autres caractéristiques sont communes et assez ordinaires pour un châssis moderne, sans RGB intégré d'office. Comme souvent, petit regret de constater l'absence d'USB 10 Gb/s (3.1 Gen2 ou 3.2 Gen2) et d'au moins une prise USB-C.

Sans baie et sans vitre.

Le MasterBox 540 est un cran au-dessus considérant sa taille et son volume, il peut ainsi accommoder plus de matériel, et qui pourra être plus large, plus long et plus haut ! Bien entendu, pas de baie ODD pour celui-ci, mais une façade beaucoup plus imposante au design "ethéré" et un éclairage ARGB dit "inspiré du monde automobile", le tout accentué par une finition miroir noir. Subjectivement, ce n'est à la fois ni agressif ni discret, mais encore faut-il aimer le style un peu particulier de l'ensemble, pour rester poli et objectif. Pas d'autres fioritures esthétiques sur le reste du boitier. Ce modèle se démarquera aussi d'une meilleure façon par son capot supérieur amovible, ce qui facilitera le montage du radiateur supérieur et l'accès au composant - ce que font parfois déjà d'autres marques d'une façon ou d'une autre. Enfin, la fixation des panneaux latéraux se fera sans vis et à l'aide de pins, en sachant qu'il sera toujours possible d'y ajouter une vis pour davantage sécuriser le verre trempé. Finalement, le MasterBox 540 n'a pas fait l'impasse sur une connectique un poil plus moderne, puisqu'elle inclut de l'USB-C 3.2 Gen2.