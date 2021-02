Nous en avions parlé fin novembre, lorsque plusieurs d'utilisateurs avaient fait connaître leur mésaventure via Reddit, celle d'un boîtier NZXT H1 pouvant provoquer de la fumée et parfois même s'enflammer ! Sans procéder à un rappel officiel du boîtier, la marque avait alors publié un communiqué officiel sur son blog (et Reddit) pour confirmer l'existence d'un risque de court-circuit entre les vis du riser PCIe et de son PCB, et promettre qu'un kit de réparation — deux vis en nylon et des instructions — sera envoyé... sur demande du propriétaire du boîtier.



Plutôt qu'un problème de vis et de fixation, il s'avère qu'il s'agit en fait d'un défaut de fabrication du riser PCIe même, une erreur de conception où ligne 12V et vis en métal sont beaucoup trop proches, et il suffirait d'une poignée de cycles de vissage pour user suffisamment le PCB et finir par exposer le circuit à la vis, d'où le risque de court-circuit, voire d'incendie dans certain cas malheureux.

Depuis novembre, on pouvait penser l'affaire terminée et enterrée, mais non ! Steve de Gamers Nexus est revenu à la charge fin janvier, clairement insatisfait de la solution proposée par NZXT jugée trop superficielle et peu « durable », après avoir pu constater par lui-même l'existence et la validité du risque de court-circuit avec le H1. En effet, des vis en nylon, c'est bien, mais qu'en est-il si le boîtier de change de main ou si le propriétaire oublie leur rôle ?

Deux mois plus tard et une nouvelle controverse tout de même assez dommageable pour son image de marque, NZXT paye le prix de sa première réaction trop molle, que certains ne manqueront désormais pas de traduire comme une négligence et un manque de considération vis-à-vis de sa clientèle. Finalement, suivant la vidéo de Steve de Gamers Nexus, Johnny Qui Hou, le PDG de NZXT a présenté lui-même ses excuses au nom de la marque auprès de la communauté et annoncé les mesures prises, à commencer par l'envoi (enfin) d'un nouveau riser PCIe corrigé (en cours de correction) pour tous les H1 sur le marché, le retrait du boîtier incriminé des stocks et la promesse que leurs produits seront mieux conçus à l'avenir...

Ouf. Espérons pour eux que ce sera fait rapidement et sérieusement, mais il est tout de même un peu dommage qu'il ait fallu tout ce bruit pour en arriver là...

L'envoi du nouveau riser est apparemment automatique si vous avez déjà reçu ou êtes toujours en attente des vis en nylon, sinon c'est ce formulaire qu'il vous faut remplir. Même s'il n'est plus en vente pour l'instant, attention si vous arrivez malgré tout à mettre la main sur un H1 entre-temps et assurez vous qu'il possède au moins les vis en nylon, sans oublier de demander le nouveau riser dans la foulée.