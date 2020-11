Le constructeur Jonsbo a présenté un nouveau ventirad dual-tower qui devrait convenir à la plupart des utilisations. Pour rappel, la marque avait présenté en juillet 2020 un boitier mini-ITX assez simple et sobre, mais prenant tout de même en charge de grosses configurations. La société avait aussi mis en lumière les JONSPLUS 100 Pro et Bo 100, toujours en format mini et sans fioritures. La société nous présente aujourd'hui le CR-2100, à base d'aluminium et de caloducs en pagaille !

C'est donc un gros bébé que nous avons en face de nous, avec 159 mm de hauteur et une masse de 900g. La surface de contact est en direct-touch, c'est-à-dire que l'IHS sera en contact direct avec les caloducs, pour une dissipation thermique théorique accrue. Deux moulins de 120 mm viendront souffler sur les ailettes pour chasser les calories, avec une vitesse maximale de 1500 tr/m pour un débit d'air de 62,8 CFM. Les nuisances sonores sont fixées à 29,9 dBA au maximum. On retrouve un bel éclairage RGB sur les ventilos et des caches sur le top des radiateurs, pour un rendu esthétique très correct. La compatibilité est assurée avec l'ensemble des sockets modernes, c'est-à-dire le LGA1200, AM4, LGA115x et LGA2066.

Pour le moment nous n'avons pas de prix ou de date de sortie, néanmoins cela ne devrait pas trop tarder. Face à la concurrence, on pourra le confronter au célèbre bequiet! Dark Rock Pro 4 ou même au Deepcool Assassin III. Cette nouvelle référence sera une bonne alternative à de gros dual-tower, tout en étant esthétique. Nous n'avons par contre pas d'informations sur le TPD supporté, mais on se doute que cela devrait convenir à la majorité des CPU. Alors tenté par cette nouvelle mouture Jonsbo ?