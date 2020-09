Live Twitch • Tell Me Why, du narratif posé

Tiens, un p'tit jeu narratif, ça faisait longtemps. Tell Me Why est un jeu made in Dontnod Entertainment mettant en scène des jumelles, ou plutôt des jumeaux étant donné que cela traite du transgenre et de l'identité individuelle face au regard des autres. Une histoire poignante dont on vous sert les deux derniers épisodes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 17h