Dire que le jeu prend du temps à être développé, et qu'il pompe un max de blé pour y parvenir est une gageure. Depuis 2012 et sa campagne de crowdfunding, Star Citizen continue son développement, mais hélas bien moins vite qu'escompté. Depuis 2013, il est en phase alpha, c'est-à-dire que le projet avance doucement, mais est très loin de voir son terme. Bref, ça rame gaillard. La version 3.10.2 est la dernière en date, et il serait sympa de voir comment ça tourne, tout en gardant à l'esprit qu'une alpha est à des années-lumière d'être optimisée comme une version commerciale l'est.

Gamegpu a fait son test, et ça grince des dents forcément. En effet, toutes les Geforce depuis la GTX 1070 Ti et supérieur, incluant toutes les RTX, plafonnent à 57 images par seconde. Quant aux Radeon, Vega 64, RDNA et la Radeon VII sont à 51. Et tout le reste est derrière. Cela ne serait pas triste si on n'était pas en FHD, or c'est malheureusement le cas. Plus on monte en définition, et plus la sélection naturelle joue, seules les RTX 2080 SUPER et Ti font autant qu'en FHD, et en UHD, ça dégringole, la RTX 2080 Ti étant à 38, la seule au-dessus des 30 ips. Paradoxalement, elle offre de meilleurs résultats en proportion en UHD qu'en FHD.

En gros, il faudra bien baisser les détails pour y jouer potablement, mais on sent qu'on en prend pour 10 ans de plus à ce compte, si on veut faire un trolldi le mercredi !