Le jour J pour les partenaires d’Intel c’était avant-hier, jour de l’introduction très anticipée de Tiger Lake, accompagné de la nouvelle puce graphique Iris Xe, mais aussi une nouvelle identité visuelle pour le fondeur qui cherche désormais à se refaire une image par tous les moyens, à commencer par le marketing (plus facile, mais vachement coûteux aussi).

Qui dit nouveaux processeur dit aussi nouvelles machines pour les exploiter. La majorité des partenaires a déjà ouvert les vannes et déversé une multitude de nouvelles références pour s’assurer de figurer parmi les premiers avec des Core Tiger Lake de 11e génération et la plateforme Intel EVO. Le Taïwanais MSI est l’un d’entre eux et ses nouveautés se nomment Summit, Prestige et Modern. En somme, une nouvelle offre « Business and Productivity » qui toucherait ainsi le sommet du prestige avec modernité (ça, c’est de nous) !

Un Summit 15,6 pouces.

Ces trois séries tirent profit des dernières avancées chez le fondeur, à savoir les nouveaux processeurs Tiger Lake de 11e génération, l’iGPU Iris Xe (mais certaines références traînent encore de l’UHD Graphics) et l’entrée dans l’âge des 4 : PCIe 4.0, USB4 et Thunderbolt 4 ! Summit est forcement à la pointe de la gamme en étant la série proposant le plus d’options, dont un lecteur d’empreinte digitale, un module TPM 2.0 et une webcam HD infrarouge intégrée, un clavier rétroéclairé blanc, un lecteur de cartes et une connectique relativement bien fournie selon le modèle, dont de l’USB 3.2 Gen2 et du HDMI 2.0.

Pour le GPU, ce sera une GTX 1650 Ti 6 Go Max-Q ou la puce Iris Xe seule, un Intel i7 pour servir de CPU, 1 à 2 emplacements pour SSD M.2 (au mieux 1 x PCIe 4.0 + 1 x PCIe 3.0), une diagonale comprise entre 14/15,6 pouces FHD/4K UHD (toujours IPS, parfois tactile), et de la DDR4 ou LPDDR4 jusqu’à 64 Go.

Le Prestige Evo.

Prestige et Modern partagent la bonne majorité de ces caractéristiques, naturellement avec quelques variations. Pour en citer quelques-unes, Intel 11e génération, DDR4, écran IPS FHD ou 4K UHD de 14 à 15,6 pouces, USB4, Thunderbolt 4, PCIe 4.0 et clavier rétroéclairé sont par exemple au rendez-vous en fonction du modèle. Prestige propose deux choix de GPU Nvidia, GTX 1650 Ti Max-Q ou GTX 1650 Max-Q, tandis que le modèle EVO — donc répondant aux critères EVO définit par Intel — se contentera de la puce intégrée Iris Xe Graphics. On retrouve aussi cette dernière pour la classe Modern, mais accompagnée de la nouvelle GeForce MX450 sauce Turing et PCIe 4.0.

Enfin, hors catégorie, le Stealth 15M, qui est un notebook pour prétendre jouer. Toujours sur une base de Tiger Lake jusqu’au modèle i7, mais une dalle IPS 15,6 pouces FHD 144 Hz, un seul SSD M.2 PCIe 4.0 et un GPU pouvant être une RTX 2060 Max-Q ou GTX 1660 Ti ! Il s’agirait du notebook gaming le plus fin au monde, et puis voilà !

Le Steath 15M. Pas encore de nouveaux logo pour les joueurs.

Les prix ne sont spécifiés pour aucun modèle et c’est normal, puisqu’ils varieront évidemment selon la série et la configuration hardware choisie. Pour conclure, certains auront remarqué aussi que MSI en a profité pour changer son logo en même temps que son maître, redessiné officiellement pour afficher des lignes plus minimalistes et modernes ! Voilà qui sonne étrangement familier, Intel n’aurait pas fait mieux/pire (selon vos affinités) lui-même, oh wait… En tout cas, ce serait une étape notable (la 3e en matière de changement de logo) dans l’histoire constructeur qui doit apparemment marquer le coup d'une "renaissance" et nouvelle "détermination pour le succès". Bref, longue vie à M...IIISI !