Très attendu par les foules d’amateurs, Microsoft Flight Simulator 2020 va débarquer le 18 août sur le Windows Store de la maison, mais maintenant également sur Steam. Les configurations requises pour faire tourner le jeu sont déjà connues depuis le printemps, vous pouvez les retrouver directement sur notre brève. Sinon, il suffit de se rappeler que les exigences sont assez élevées pour pouvoir jouer de manière optimale, normal vu l’ampleur attendue du titre.

Quand on pense simulation, on se dit aussi que c’est un style de jeu qui correspondrait bien à une utilisation en réalité virtuelle, surtout assis dans le cockpit d’un avion. Eh bien, les utilisateurs d’un casque VR, fans de la franchise Microsoft Flight Simulator accessoirement équipés d’un PC puissant, peuvent se réjouir, le support VR a été confirmé pour le titre, c’est officiel ! Ce ne sera pas le cas le jour du lancement, le 18 août prochain, mais un peu plus tard. La date n’est pas encore fixée, cela se ferait après l’été et a priori simultanément au lancement du prochain casque Reverb G2 de HP, compatible Windows Mixed Reality et SteamVR, et attendu en automne.

À propos du casque, puisqu’on a jamais eu l’occasion d’en parler, celui-ci embarque 2 écrans LCD 2,89" pour une définition de 2160 x 2160 par œil, soit 4 665 600 pixels par œil contre 2 304 000 pour les 2 écrans OLED 3,5" du HTC Vive Pro ou LCD du Valve Index, ou 1 843 200 pour l’Oculus Rift S. Son taux de rafraîchissement est de 90 Hz et un FOV de 114°. Il dispose aussi d’un tracking 6DoF sur une surface virtuellement "infinie" grâce à ses 4 caméras externes intégrées. Bref, du bon matos en perspective, HP en a d’ailleurs fait un point d’honneur de comparer ses caractéristiques à celles des autres casques VR disponibles sur le marché (en omettant toutefois les Pimax). Il parait normal que HP veuille surfer sur la vague d’un Microsoft Flight Simulator 2020 en VR pour promouvoir son nouveau bébé, disponible en précommande pour 600 $.

Pour la p’tite anecdote, le support VR pour Microsoft Flight Simulator n’était apparemment pas au programme initialement, mais avait été mis à l’étude seulement vers l’automne 2019 en réponse, parait-il, à une demande du public, mais sans promesse du studio d’y arriver à temps pour le lancement. Enfin, début juillet 2020, Microsoft avait encore rappelé que la compatibilité VR était toujours à l’affiche des priorités d’ajouts au jeu après son lancement, soit 17 jours avant la confirmation de l’arrivée d’une version en réalité virtuelle. Notez que celle-ci prendra la forme d’une mise à jour gratuite au jeu de base et le Reverb G2 sera le premier casque compatible, mais d’autres modèles le seront aussi plus tard. (Source : RoadtoVR)