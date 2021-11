G.Skill a la plus grosse et aime le faire savoir !

Chaque semaine, G.Skill nous la joue humble, et nous rajoute une référence, histoire de bien nous montrer que c'est les plus... actifs sur la DDR5. Voici la première référence dans ce genre de mémoire à atteindre de manière officielle la norme 7000. Il y a désormais un kit Trident Z5 de 2 x 16 gigots DDR5 7000 cas 40-40-40-76, et c'est d'une part celui qui la plus haute fréquence, et d'autre part celui qui a les meilleures latences, de 40 seulement. Mais le prix de ce tri interne est la tension, 1.35 V au lieu des 1.1 V souhaités par le JEDEC. Nous verrons jeudi si cela a une importance ou pas dans les performances, en tout cas ce type de kit ne restera pas accessible à plein de gens, les premiers prix en Gaule de la DDR5 sont répulsifs !