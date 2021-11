Les gardiens de la galaxie sont arrivés il y a quelques jours. Sous des airs d'un petit jeu se cache un gros titre édité par Square Enix, et développé par Eidos Montréal, soit tout sauf des petits amateurs dans leur garage. Pour le coup, le jeu utilise l'Essence Engine, offre du DLSS et du ray tracing via ombres et réflexions, on retrouve bien l'ambiance un peu déjantée des films, mais on notera que les voix du jeu ne sont pas les mêmes que celles que nous connaissons, même si celles de Groot et Rocket sont très approchantes. Bref, on se demande comment ça mouline, et on a une réponse chez GameGPU.

En 1080p, en ultra, les RX 6700 XT et au-dessus, les RTX 3060 Ti et supérieur plafonnent respectivement 158 et 156 ips, en bas la RX 590 gale la GTX 1070, au milieu, la RX 6600 XT domine de peu la Radeon VII et la RTX 3060. Dès qu’on active le ray tracing, la chanson n’est plus la même, et la première Radeon, qui est la RX 6900 XT, se retrouve au niveau de la RTX 2080 Ti ou de la RTX 2080 avec DLSS.

En passant en 1440p, les RX 6900 XT et 6800 XT conservent les mêmes moyennes qu’en FHD, la RTX 3080 et 3080 Ti en font de même, et commencent décrocher le panel. L’ajout du RT ne change pas la situation en 1080p, les GeForce dominent les Radeon, comme en FHD.

En UHD, le quatuor de feu RX 6900 XT, RTX 3080 Ti, RX 6800 XT et RTX 3080, dans cet ordre décroissant, permet de jouer plus que convenablement avec des moyennes comprises entre 86 et 101 ips, les RX 6800 et RTX 2080 Ti/RTX 3070 Ti n'étant pas loin derrière. Le RT en plus ne permet à aucune Radeon de pouvoir faire tourner le jeu, chez les GeForce, les RTX 3080/Ti peuvent le faire, mais l’ajout du DLSS est un plus important. Au final, le jeu tourne assez bien, il n’est d’ailleurs pas le plus impressionnant en action, mais le DLSS pour le coup est un gros atout pour jouer, avec ou sans DLSS, surtout si vous avez un moniteur rafraichissement variable !