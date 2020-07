Thermaltake lance beaucoup de produits en ce moment. Vous pourrez bientôt faire une config complète basée sur la marque, dites donc ! Après une avalanche de boîtiers aux couleurs vives ambiance Jacky, la présentation d'une table de gaming - un bureau pardon -, ainsi que tout un tas d'accessoires brillants, la marque dévoile un produit supplémentaire, mais purement utile pour une fois. Voici la gamme d'alimentation SMART BM2, des blocs simplistes et semi-modulaires qui ont tout l'air d'être très fonctionnels - c'est sûr que nous sommes bien loin du tapis d'il y a quelques jours !

Les blocs présentés seront disponibles dans plusieurs capacités, avec un petit modèle de départ à 450W, des moyens de 550W ou 650W et enfin un plus musclé à 750W. L'ensemble des alims est certifié 80+ Bronze, ce sont des alimentations "budget", équipées d'un unique rail +12V et de toutes les certifications habituelles contre la surchauffe ou les surtensions (OVP, OCP, TUV, FCC, EAC...). On vous passe tout le blabla marketing du constructeur sur les condensateurs japonais ou la super qualité des bobines, toussa, toussa... Les blocs sont semi-modulaires, plus d'excuses pour ne pas avoir fait un câble management propre ! En plus de l'habituel 24 broches ou bien du connecteur 8 broches fixes, vous trouverez du 4+4 broches CPU ainsi que deux prises 6+2 pins pour les cartes graphiques. Au niveau du look, on reste sur l'esprit Thermaltake, avec un design identique aux PF1 et du noir, rien de plus. Eh non, pas de loupiottes sur ce modèle - avouez, vous êtes déçu ?

La marque n'a pas encore annoncé de prix et la date de sortie n'a pas été communiquée. Au niveau de la concurrence, on pourra les comparer aux be quiet! System Power 9 CM, qui utilisent aussi du CWT avec une certification bronze, ou bien aux CX550M de chez Corsair qui sont assez similaires sur le papier. En alternative, vous trouverez les blocs Seasonic Core GM ou bien certains blocs FSP comme le Hyper M85+. Avec sa garantie de 5 ans, Thermaltake semble proposer une gamme SMART BM2 solide et intéressante, qui saura peut-être tirer son épingle du jeu par le tarif face aux tonnes de références déjà installées sur le marché.