Le cloud gaming pour palier au prix des GPU ?

Si la disponibilité des cartes graphiques commence à s'améliorer, les tarifs pratiqués, certes en baisse sensible, reste bien trop élevé pour beaucoup. Pourtant, il existe une solution permettant de profiter des performances d'une carte haut de gamme, sans y laisser un rein. Cette solution porte le nom de GeForce Now, la solution de Cloud Gaming du caméléon, qui propose depuis quelques temps un abonnement "premium" nommé RTX 3080. S'il fallait jusqu'à peu opter pour un engagement de 6 mois pour y accéder, il est à présent possible de s'abonner mensuellement pour un peu moins de 20 €. De quoi rendre la solution bien plus accessible et surtout utilisable au juste besoin. Comment toute cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les performances à en attendre ? Quelles sont les limitations de cette solution technique ? Voyons tout cela ensemble.