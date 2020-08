70 hits à moins de 15€

Les jeux PC sont souvent chers à leur sortie, et les joueurs sont alors obligés de faire des choix, ne pouvant acheter tous les bestsellers qui les tentent à environ 50€ chaque. Oui mais voilà, les prix des jeux PC ont tendance à baisser très vite, et des hits d'à peine un ou deux ans sont parfois proposés aujourd'hui à moins de 15€. L'occasion pourquoi pas de mettre de côté les déceptions passées de ne pas avoir pu les acheter au prix fort, et de compléter sa ludothèque de hits incontournables. Noël approchant, ce guide peut également vous donner de bonnes idées de cadeaux pour vos proches passionnés de jeux vidéos, et de par exemple pouvoir offrir pour 50€ non pas un mais cinq jeux ! En avant donc pour 70 titres incontournables et pourtant proposés à des prix dérisoires, il y en aura qui plus est pour tous les goûts puisque pas moins de neuf catégories de jeux sont représentées dans ce dossier.