Tout en finesse et plus grand pour les plus gourmands !



Suite à notre test du ventilateur Arctic P12 Slim PWM PST, il vous en fallait plus. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui la version 140 de ce modèle, logiquement nommée P14 Slim PWM PST. On reprend le principe séduisant du ventilateur à faible encombrement, saupoudré de discrétion et à un prix très abordable. Vous connaissez le principe, alors on vous montre à quoi ça ressemble.