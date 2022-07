JONSBO, via son distributeur officiel en Gaule Caseking, annonce l'arrivée imminente des boitiers VR3 et VR4. Le plus petit le VR3 et donc le plus gros le VR4 partagent une philosophie commune : le châssis est entièrement extractible du boitier pour la manipulation des composants, et ils sont tous en metal mesh troué de partout pour aider à la circulation d'air... et fatalement du bruit.

Le VR3 a des dimensions de 204 mm de largeur x 255 mm de profondeur x 382 mm de hauteur, il est destiné au mini-ITX, avec le choix d'un encombrement faible au sol. Il prend les alims SFX et ATX dont la profondeur est inférieure ou égale à 140 mm, c'est case of steel, ce super boitier offre 2 emplacements SSD et deux dédés 3.5", pour ce dernier cas, cela limite la longueur du GPU à 185 ou 215 mm. Il y a l apalce pour deux moulins de 120 ou 140mm, ou AIO de 120/240/140/280 mm, dont l'épaisseur totale n'excède pas 52 mm. Puisqu'on est dans les restrictions, le ventirad (ou la pompe de l'AIO) ne doit pas faire plus de 70 mm de hauteur inclus, et sans HDD, la carte graphique peut faire de 295 à 325 mm. Pour cette dernière, cette fourchette est due au fait qu'il est possible de la fixer plus ou moins haut sur son équerre, son emplacement est prévu au dos de la carte maman. C'est compliqué tout ça, mais quelques images devraient aider à comprendre : c'est pas facile d'intégration, il faut choisir ses composants, mais ça le fait à la fin !

Le VR4 pour sa part est plus grand, 216 mm de largeur x 398 mm de profondeur x 440 mm de hauteur, et du coup il ajoute l'ATX et inférieur à sa compatibilité. Le stockage est plus souple, 2 SSD et/ou 1 à 2 HDD 3.5", sans que ça ait un impact sur la carte graphique ou tout autre composant. Qui peut rentrer en boite avec baskets ? Le ventirad CPU peut aller jusqu'à 167 mm, la CG de 320 à 345 mm, l'alim de 170 à 200 mm SFX ou ATX. Le cooling refroidissement passe à 3 moulins de 120 mm max ou 2 de 140, la compatibilité avec les AIO de 240/280 ou 360 est assurée.

Parlons peu, parlons bien ! C'est bien beau tout ça, mais combien ça douille ? Comptez 109.90 € pour le VR3, 152.90 € pour le VR4. Et tout ça, quelle que soit la couleur que vous voulez, car ils existent aussi bien en blanc qu'en noir.