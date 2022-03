Nous avons essayé • Les Arctic P12 et P14 PWM PST avec RGB et 0 dB !

Double rainbow, mais sans bruit !

Nous, on a testé les Arctic P12 et Arctic P14 PWM PST, en version aRGB et ça claque ! La marque commence à introduire de l'éclairage partout, comme en témoignent les derniers dossiers consacrés aux Liquid Freezer II ou au Freezer i35. Là, c'est au tour de sa série phare de ventilateurs de se prendre une pincée de poudre de licorne dans la tronche. Mais ça n'est pas tout, puisque cette nouvelle révision des ventilateurs dispose également d'un compatibilité 0 dB. C'est plus lumineux, moins bruyant quand c'est nécessaire, mais pas forcément beaucoup plus cher. Ces P1X PWM PST A-RGB 0 dB sont-ils toujours aussi intéressant que les version moins chargées en patronyme ? On va voir cela dans cette brève entrevue.