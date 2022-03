AMD a donc livré plus de secrets sur son FSR 2. S'il devient un upscaling temporel avec ajout de la composante mouvement, il reste appliqué sans besoin d'IA, a contrario d'Intel et de NVIDIA. Il possède 4 modes de qualitatifs, dont un qui sera optionnel, selon la volonté des développeurs. Les 3 obligatoires sont Qualité, Équilibré et Performance. Ultra Performance sera là ou pas, mais de très loin, c'est celui qui dégradera le plus la qualité d'image au profit du framerate.

À titre d'exemple, pour une qualité d'image en 3840 x 2160, le FSR 2 affichera du 2560 x 1440 en mode Qualité, 2259 x 1270 en Équilibré, 1920 x 1080 en Performance, et 1280 x 720 en Ultra Performance, soit respectivement une définition 67 %, 59 %, 50 % et 33 % affichée par rapport à la définition native de votre écran, UHD le cas échéant.

AMD également indique que l'intégration du FSR 2 par les développeurs leur prendrait 3 jours de moins que celle du DLSS 2.x, cette donnée évidemment n'a pas trop de sens puisque la durée d'un développement ne souffre pas spécialement de 3 jours de plus ou de moins. De plus elle fait fi de l'état du marché des cartes, qui est prêt à se couper d'une grosse partie de sa clientèle ? On découvre également que le géant rouge fera un plug-in FSR 2 pour l'Unreal Engine 4 et 5, ce n'est guère étonnant puisque c'était déjà le cas pour le FSR 1, comme le DLSS par ailleurs.

Pour profiter du FSR 2, il y a des requis techniques. Le premier est la capacité de la carte graphique. Pour upscaler en 4k, il faudra une RX 6700 XT ou une RX 5700 au minimum, chez NVIDIA ce sera une RTX 3070 et une 2070 également. Pour du 1440p, on glisse sur Vega, RX 6600 et RX 5600 force rouge, RTX 3060, 2060, GTX 1080 force verte au minimum. Enfin, en FHD, ce sera une RX 6500 XT ou une RX 590, ainsi qu'une GTX 16 ou une GTX 1070. C'est plus exigeant que pour le FSR 1, mais c'est normal puisque cette technique nécessite plus de ressources, qui seront amputées du pool de transistors pour le rendu en rastérisation, puisque ça fonctionne sur des unités de calcul classiques.

Si AMD affiche des GeForce dans son tableau, c'est que le FSR 2 est open source via une licence MIT, sera actif sur les titres DX12 et Vulkan, il n'est donc pas fait mention de jeu DX11. À titre d'exemple, tous les portages Sony sont DX11, les deux derniers utilisaient également le FSR, comme le DLSS 2 (God of War et Horizon Zero Dawn). Enfin, la dernière Xboite est déjà compatible, Deathloop l'intègrera, mais Forspoken aussi en octobre quand il arrivera. Les autres ? Pas de nouvelles encore puisque ce sera disponible pour Q2 2022 pour les développeurs. Clairement, le FSR 2 est la vraie annonce bancable d'AMD ces derniers jours, bien plus que le très restrictif RSR.