Les plus gros modèles de la ref' des AIO sous RGB

On vous cause aujourd'hui d'un monstre du refroidissement liquide. Cet AIO est massif, coloré et performant. Nous avons déjà présenté la gamme dans laquelle il s'insère à deux reprises, avec des versions dites "classiques", dépourvues de RGB, et une version plus colorée ici. Le mastodonte dont il est question n'est autre que l'Arctic Liquid Freezer II 420 ARGB ! On vous prévient, il est énorme, et pour vous le montrer, nous l'associons à la version 280 mm de la série éclairée ! Allez, testons ça !

Clique sur la zimage pour voir les zaut' modèles !