Cooler Master se la joue haut de gamme

La nouvelle année début et c'est le moment qu'à choisi Cooler Master pour lancer sa nouvelle gamme de kits de watercooling tout-en-un. Le marché, a priori saturé, semble florissant puisqu'on continue d'alimenter la machine. Et Cooler Master est le premier à nous présenter une nouvelle ligne. La gamme qui nous arrive est plus raffinée, plus sexy même ! On n'hésiter pas à faire usage d'effet alu brossé, d'une touche de powder coating et, bien entendu, de RGB ! Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, abonné à la marque de surcroît, alors vous avez sans doute déjà aperçu ces petits joujoux. Il s'agit de la série FLUX, qui reste pourtant dans les MasterLiquid. Souhaitons la bienvenue aux PL360 Flux et PL240 Flux, que nous allons décortiquer ensemble.