Juste une illusion (hann hannn ♫♪) ?

Attardons nous chez Cooler Master, où nous partons du côté des AIO pour découvrir un modèle présenté lors du Virtual Showcase de cette année. Aux côtés du MasterAir MA612 Stealth se trouvait le MasterLiquid ML360 Illusion, un nouveau kit AIO qui conserve un format assez classique, mais il introduit une nouvelle pompe de troisième génération. Pour vous séduire, le kit mise sur son éclairage, avec ses 12 DEL adressables de seconde génération placées sous le top de pompe. La ventilation n'y coupera pas non plus comme vous le verrez plus loin. En attendant, la promesse de fonctionner en silence est lancée et nous allons vérifier cela en pratique. Bien entendu, il vous faudra passer par la description du produit avant.