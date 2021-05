Écrit par Thierry C. | 20 Mai 2021

Haut de gamme. Point ?

Une année s'est écoulée depuis notre dernier test d'un système de refroidissement de chez Cooler Master. Non pas que nous nous boudions l'un l'autre, mais l'actualité n'était pas folichonne. Puis voilà que lors de son Virtual Showcase, la marque annonçait plusieurs ventirads, des kits de watercooling et des ventilateurs. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le MasterAir MA612 Stealth annoncé ce jour-là. Au menu un beau ventirad de 120 mm, double ventilateur et finition très qualitative ! La marque annonce de bonnes performances pour son modèle, mais nous allons nous charger de vérifier cela. Il est temps de vous présenter la bête en détail avant de la faire chauffer !