La pénurie que nous avons traversée a changé les mentalités des geeks. Même si aujourd'hui, nous avons du stock sur presque tous les modèles, le prix est resté coincé dans la boite à gant ! Du coup, tous ceux qui avaient prévu un changement de GPU à la fin de l'année dernière ont dû reporter leurs ambitions. Dans le lot, on imagine qu'il y a en a plein qui avaient une GTX 1070, une des cartes les plus vendues, profitant d'une architecture Pascal redoutable pour l'époque, et d'un prix qui était acceptable même si dans la tradition NVIDIA. Et par peur de se faire plumer, beaucoup ont gardé leur carte, comme des tas d'autres joueurs certainement. Pour ceux qui n'en ont pas, voilà ce que vaut la GTX 1070 en 2021. C'est avant tout un test curiosité qui nous est proposé, amusant et surprenant.

C'est Techspot qui l'a réalisé, opposant GTX 1070 et RX 580. On sait par nature que ce ne sont pas deux cartes concurrentes, nous avions vu lors d'un test qu'une GTX 1070 était plus performante qu'un Crossfire de RX 480 8 Go. Mais la présence de cette Radeon est surtout là pour voir comment a vieilli Pascal, puisque les cartes Polaris pouvaient profiter d'un boost de perfs sur DX12 via les Async Compute, qui avaient la faculté d'optimiser le rendement des unités de calcul Polaris, rendement plus bas que les unités de calcul des Geforce sous DX11. Au final, le test regroupe pas mal de jeux récents, en 1080p et 1440p, avec des presets bas et élevés, le tout pour notre plaisir.

Nous vous laissons découvrir les résultats, mais force est de constater que si les gens jouent en FHD et avec GTX 1070, ils ont bien fait de ne pas changer de machine. Jusqu'à quand ?