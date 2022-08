Un moniteur pour joueur exigeant !

Après avoir eu l'occasion de passer quelques heures avec un moniteur 21:9 de 37,5", nous nous essayons cette fois à un modèle reprenant le classique format 16:9 et une taille bien plus réduite de 24,5", le MSi Optix NXGR253R. Ce dernier utilise une dalle LCD full HD de type IPS plutôt courante pour ce type d'écran, par contre sa fréquence de rafraîchissement verticale l'est moins, puisque culminant à 360 Hz. Elle est couplée à un module FRV G-Sync, ainsi qu'une mesure directe de la latence via la technologie Reflex des verts. Il s'agit donc d'un écran clairement destiné aux joueurs, en particulier ceux s'adonnant aux jeux compétitifs où les moindres millisecondes sont traquées pour améliorer ses performances. Affiché au moment d'écrire ces lignes à un tarif de 449 €, une somme conséquente pour un moniteur de cette taille, ses qualités intrinsèques permettent-elles de justifier un prix supérieur à bon nombre de moniteurs plus grands et non dénués de qualités eux aussi ? Quid de la colorimétrie et de la réactivité de la dalle, mais aussi des fonctions annexes telles que la mesure de la latence ? Voyons donc cela en pratique.

• Prix en boutiques :