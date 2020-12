Quand le clavier n'est (vraiment) pas une priorité...

Les plus passionnés peuvent parfois l'oublier, mais il y a tout un monde à côté des claviers de luxes comme le Vulcan 120 de Roccat, le G915 LIGHTSPEED de Logitech ou l'ultra haut de gamme déraisonné K100 de Corsair, parce qu'un clavier à +/— 200 € ne peut clairement être la priorité de tout le monde (on pense même qu'il ne concerne qu'une minorité, allez savoir) ! Alors au gré de nos trépidations aléatoires sur la toile, nous avons pioché au hasard l'un des nombreux claviers qu'il est possible de saisir bien en deçà des 50 €, et dont Amazon, eBay et Aliexpress débordent souvent. Forcément, la première question qui viendra à l'esprit quasi immédiatement est : que peut-on vraiment attendre d'un clavier à 9,99 € ? Ensuite, est-ce bien raisonnable de viser aussi bas ? La réponse dans la suite...