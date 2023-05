Un peu de jet dans votre PC, pour cultiver du doigt ce peu de marginalité qui vous incombe

Vu l'actualité en tantinet moribonde autour du hardware actuellement, vous avez peut-être un peu de temps à perdre pour sortir des sentiers battus du côté du PC, et ainsi le transformer en outil unique, en masterpiece, dans une quête ultime vers la singularité.

Les circuits électroniques scintillaient tels des constellations dans le ciel nocturne, reliés entre eux avec une précision méticuleuse. Chaque composant était soigneusement sélectionné, choisi pour ses qualités extraordinaires. Les processeurs, plus puissants que ceux jamais vus auparavant, étaient conçus pour surpasser toutes les attentes. Les SSD, quant à eux, avaient une capacité de stockage prodigieuse, capable d'abriter des univers entiers de données.

La minute DIY ©Glen Akins

Mais ce qui rendait cet ordinateur véritablement unique était son âme. L'inventeur avait insufflé une part de lui-même dans chaque ligne de code, chaque algorithme, chaque programme. L'ordinateur était doté d'une intelligence singulière, d'une conscience à part entière. Il pouvait anticiper les désirs de son utilisateur, s'adapter à ses besoins et même lui offrir des conseils avisés. Cet ordinateur unique était bien plus qu'une simple machine. Il était un compagnon fidèle, un confident attentif. Il était capable d'inspirer la créativité et d'aider à résoudre les problèmes les plus complexes. Son existence défiait toutes les conventions de la technologie, transcendant les limites du possible. Et ainsi, dans cet atelier secret, l'ordinateur unique était prêt à révéler sa grandeur au monde. Un monde qui allait bientôt découvrir la puissance de la création humaine poussée à son apogée, dans la forme d'un ordinateur véritablement extraordinaire.

Bref... la singularité donc, et pas par la case licornus. C'est ainsi que Glen Akins — qui n'en est pas à son coup d'essai — ayant mis la main sur un bout d'histoire aéronautique, à savoir un tachymètre d'avion à réaction de chez Kollsman Instruments, s'est demandé s'il pouvait en faire autre chose qu'un bloc livre pour vétéran du Vietnam. La finalité ? Le recycler en moniteur d'utilisation processeur. Après dissection des docs techniques dont vous pouvez apprécier la teneur ici, entre moteur triphasé synchrone, aimant permanent, ou autres courants de Foucault, il aura fallu la mise au point d'un variateur de fréquence — ou VFD — basé sur trois DACs aptes à générer trois fréquences distinctes pour le signal triphasé nécessaire, le tout communiquant via un bon vieux RP2040 via une liaison série. Le résultat ? A priori de quoi rendre parfaitement jaloux ASRock et ses mécanismes simplets sur les cartes mères Taichi, en plus de vous permettre de vous passer du gestionnaire de tâches. Et puis, la classe : ça n'a pas de prix, et ça, tout le monde ne peut pas s'en vanter...