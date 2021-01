La X570 Taichi V2.0 : plus de puissance, plus de RGB

La sortie des Ryzen 5000 ne s'est pas accompagnée d'un nouveau chipset, puisque les cartes X570 ont été prévues dès le départ pour accueillir l'intégralité des fonctionnalités des processeurs Zen 2 et Zen 3. Toutefois les fabricants ont eu parfois quelques difficultés à gérer le refroidissement du chipset X570, qui demande un ventilateur, et la sortie d'une nouvelle génération de CPU permet de revoir certaines copies. ASRock propose donc une nouvelle version de son haut de gamme X570 Taichi Razer Edition, les deux fabricants ayant travaillé ensemble sur le design de cette carte mère, regardons donc ce que cela donne de plus près.

• Côté street price, ça dit quoi ?