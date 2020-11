Une RTX 3080 qui aime le métal

Lorsque nous parlons des fabricants de cartes graphiques, nous avons souvent en tête le trio des grands constructeurs internationaux de hardware que sont MSI, ASUS et GIGABYTE. Cependant, le marché des cartes équipées de puces de chez NVIDIA est plus vaste, et bon nombre d'acteurs plus modestes en taille - en Europe tout du moins - proposent des modèles qui sont tout autant aussi qualitatifs. C'est le cas d'Inno3D, qui nous propose ses cartes iChill, au style très marqué et qui sont d'apparence dimensionnées pour les monstres verts GA102. Voyons donc comment s'en sort la RTX 3080 iChill X3 sur notre banc de test du comptoir.

• Street price actuel de la carte