Diablo II, c'est le jeu emblématique qui a popularisé le hack and slash sur PC. Loin devant les autres, ce titre sorti en l'an 2000 va revenir en version rebootée le 23 septembre prochain. Le jeu vient de terminer une phase bêta fermée, et elle va débuter en bêta ouverte dans quelques jours, vous pourrez y accéder simplement par votre compte Battle.net. En attendant, le jeu a été testé, certes dans sa phase bêta, mais relativement proche du lancement définitif, dans un gros mois. Les résultats affichés seront donc proches du jeu final, même si on pense qu'AMD et NVIDIA délivreront un pilote optimisé en temps voulu.

GameGPU a fait le test, comme d'hab. En 1080p, en haut, les RTX 3080 Ti et 3080 dominent largement le reste du panel, toutes Radeon incluses, mais on est si haut que ça ne gêne en rien l'expérience. En bas, pour démontrer ce que nous venons de dire, les deux dernières cartes sont les RX 590 et GTX 1060. Elles poutrent respectivement 70 et 68 images par seconde, preset maximal. En passant en 1440p, les nombres baissent, mais les tendances restent les mêmes. Les RTX 3080 séries dominent à 200 ips mini, et les deux cancres sont quand même à 52 et 49 ips, soit largement ce qu'il faut pour un H&S confortable.

Enfin, dès qu'on glisse sur l'UHD, sile classement ne change pas en tête, il y a un gros resserrement des valeurs. En bas, si les deux RX 590 et GTX 1060 semblent à bout de course avec 28 et 27 ips, une GTX 1660 SUPER, une GTX 1070 ou RX VEGA 56 assurent 36 ips minimum, soit suffisant pour ce genre ludique. Avec un écran VRR, ça devrait passer crème pour peu que vous ayez la LFC, c'est à dire tout sauf les premiers écrans FreeSync dont le taux maximal de rafraichissement est inférieur à 75 voire 100 Hz.