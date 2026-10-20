La Switch 2 s'est pliée aux normes européennes sur les batteries

Nintendo avait jusqu’à février 2027 pour mettre sa Switch 2 en conformité avec la législation européenne sur les batteries. Cette mouture avait été référencée sur le site de la marque en juin. Elle est désormais passée entre les mains du détenteur du compte modyfikatorcasper.

D'ici début 2027 pour les manettes

Cette nouvelle version de la Switch 2 répond à l’évolution de la réglementation européenne sur les batteries, dont les principales dispositions entreront en application le 18 février 2027. Nintendo a logiquement anticipé cette échéance et apporté quelques modifications. Selon le site LucklessEven, la batterie, désormais référencée BEE-003(-01), n’est plus dissimulée sous une fine plaque métallique et n’est plus collée dans son logement.

NEW Nintendo Switch 2 V2! What Actually Changed? We disassembled and compared both revisions: V1 (BEE-CPU-01) vs V2 (OSM-CPU-01). ???? Same NVIDIA chip revision ???? Same 12GB RAM, different supplier ???? Revised motherboard ????️ Different fan variant ???? New user-replaceable battery https://t.co/KlNeEYS3W1 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) October 14, 2026

En outre, les clichés montrent que sa capacité passe de 5 220 à 5 172 mAh. Nintendo confirme ces changements dans sa fiche technique, laquelle révèle aussi que le poids de la console passe de 401 à 411 grammes. Des écarts modestes, qui ne devraient pas bouleverser l’expérience des nouveaux acquéreurs.

La firme nippone l’avait écrit noir sur blanc dans son calendrier prévisionnel mis en ligne début juillet : « Il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les produits actuels et les produits modifiés équipés de batteries remplaçables par l'utilisateur. »

Le démontage confirme que l’essentiel reste inchangé, à savoir le SoC NVIDIA T239, toujours associé à 12 Go de mémoire vive. L'auteur du compte parle d'un fournisseur différent de celui des puces marquées SK hynix. En principe, pour cette machine, les deux autres candidates sont les Samsung K3KL2L20DM-JGCT et les Micron MT62F768M64D4EK-026. Ce sont donc les premières.

Après la découverte d’une dalle Sharp, certains envisageaient l’intégration d’un nouvel écran. Il n’en est rien : la console conserve le même écran LCD que la version commercialisée depuis juin 2025. L’auteur du compte évoque également une carte mère légèrement remaniée et un ventilateur quelque peu différent. Avouons toutefois que ces changements ne nous sautent pas aux yeux sur les clichés fournis.

En clair, cette révision relève bien de la mise en conformité. Elle ne présente évidemment aucun intérêt pour remplacer votre Switch 2 si vous en possédez déjà une. Ceux qui attendent une version dotée d’un meilleur écran, voire un peu plus performante, devront encore patienter, probablement jusqu’à la commercialisation d’un modèle équipé d’une dalle OLED.

Dans l’article précité, Nintendo précise que, depuis cet été, « certains de ses produits commercialisés en Europe commencent à être progressivement remplacés par des versions équipées d'une batterie remplaçable par l'utilisateur ». Jusqu’ici, cette substitution s’est limitée à la paire de Joy-Con néon. Pour la Switch 2 évoquée ici, l’article tablait sur une disponibilité en octobre. C’est a priori chose dans les clous. Suivront, « cet hiver », la paire de Joy-Con 2 et la manette Pro Nintendo Switch 2.

Pour les Joy-Con 2, aucun changement concernant la capacité de la batterie. Il faudra seulement composer avec 2 grammes supplémentaires par manette. Pour la manette Pro, en revanche, la capacité de la batterie passera de 1 070 à 897 mAh. Une baisse de 16 %, loin d’être négligeable. Moins gênant, elle perdra 7 grammes.

Début 2027, les manettes Nintendo 64 pour Nintendo Switch et Nintendo GameCube pour Nintendo Switch 2 seront à leur tour concernées. Elles prendront quelques grammes. Rien à signaler côté batterie pour la manette N64. Celle de la manette GameCube gagnera en revanche 5 % de capacité, pour atteindre 525 mAh, contre 500 mAh pour la version actuelle.