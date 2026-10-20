Microsoft veut piéger les utilisateurs de Bing Wallpaper au détour d'un clic

Dans le milieu des moteurs de recherche, il y a Google et les autres. Celui-ci régente quasiment 90 % des recherches, selon les données de StatCounter de septembre. Son dauphin, Bing, avoisine les 4 ou 5 % en fonction des mois. Pour rameuter du monde, Microsoft a peut-être trouvé une nouvelle combine !

Une, seule, solution, la BX tuning edition !

Notre confrère de Windows Latest a découvert que l'application Bing Wallpaper s’autorisait désormais à rediriger les utilisateurs vers le moteur de recherche de Microsoft d’une manière un peu forcée.

Jusqu’ici, l’approche pour piquer la curiosité était on ne peut plus classique : une belle image. Après une réunion de deux heures avec Mathieu du BE et Attila de la compta, l’employé retourne à son poste de travail. Bing Wallpaper lui affiche alors une superbe photo d’un lagon aux teintes cristallines. Curieux et désireux de s’évader, au moins en pensée, des murs gris de son bureau, il s’enquit d’en apprendre plus sur ce paradis. Le voilà ferré.

Cette méthode de l’appât est classique ; elle reste relativement loyale. Elle implique que la proie morde à l’hameçon, qui plus est en connaissance de cause. Elle induit ainsi une forme de consentement. Microsoft est désormais passée à quelque chose de bien plus sournois : le piège. Un simple clic égaré et hop, le distrait termine dans ses rets.

Concrètement, la firme aurait transformé un simple clic — geste anodin que quiconque travaille avec un ordi réalise des centaines de fois par jour — en raccourci intempestif. Avec Bing Wallpaper, cliquer à un endroit vide du bureau ouvrirait désormais Bing.com dans le navigateur.

Microsoft aurait néanmoins prévu une limite à ses « prélèvements ». Cette redirection ne se déclencherait qu'une fois toutes les 24 heures. Les clics suivant la première prise resteraient sans effet. Aux dires de Windows Latest, le comportement persiste même lorsque Google Chrome est défini comme navigateur par défaut.

L’entreprise avait déjà expérimenté une fonctionnalité similaire en 2025. Néanmoins, à l'époque, un paramètre permettait de choisir si un clic sur le Bureau devait ouvrir Bing. Selon notre confrère, cette liberté a disparu de la dernière version de Bing Wallpaper. Désormais, l'utilisateur n'a plus la main.

La première tentative de 2025 laissait une échappatoire © Windows Latest

Enfin, il garde la main sur le fait de ne pas installer Bing Wallpaper. Par défaut, le projectionniste qui fait défiler des images de fond d’écran n’est pas l’application précitée, mais Windows à la une. Pour l’instant, pour atterrir sur Bing par cet intermédiaire, il faut le vouloir (effectuer un clic droit sur une zone vide du bureau afin d’afficher un menu contextuel, puis poursuivre avec « explorer l’arrière-plan »). Pour Windows Spotlight, Microsoft s'est bornée, jusqu'ici, à disposer ses chausse-trappes virtuelles sur l’écran de verrouillage.

Toujours d’après la source, l'application affiche également des messages invitant à définir Bing comme moteur de recherche par défaut dans les navigateurs installés. Y compris pour Chrome ou un autre navigateur concurrent.

Le démarchage commercial à la Microsoft © Windows Latest

Pour conclure, si vous vous demandez pourquoi se risquer à installer volontairement l’application Bing Wallpaper alors que Windows à la une affiche déjà dynamiquement des images, notre confrère se justifie en arguant que « Microsoft Bing collabore avec des photographes indépendants, du National Geographic et des entreprises comme Getty Images pour proposer de belles images. C'est d'ailleurs ce qui rendait Bing Wallpaper intéressant à installer ». Il concède que depuis 2025, « l'application n'est plus tout à fait la même et accumule désormais plusieurs problèmes ».

Reste donc à espérer que Microsoft ne transpose pas cette idée à Windows à la une. Sans quoi, ceux qui souhaiteront profiter d’un renouvellement automatique de leur fond d’écran devront se tourner vers des applications tierces. Mais à notre humble avis, le choix le plus sage est la photographie fixe d'une mirifique Citroën BX. Comme celle de cette somptueuse BX sport 16s tuning edition qui sert d'illustration !