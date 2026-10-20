La FSR 4.1 fait coup triple : Radeon RX 6000, APU Ryzen et Xbox Series

Dans le paysage actuel du hardware, les bonnes nouvelles se font rares. En voici une ! AMD avait promis que sa technologie FSR Upscaling 4.1 s’étendrait aux iGPU avant la fin de l’année, puis aux cartes graphiques dédiées RDNA 2 courant 2027. On ne s’y attendait pas, mais ce sera finalement dès à présent pour tout ce beau monde. Par ailleurs, la société va répliquer à la PSSR de Sony sur PlayStation en apportant sa solution de mise à l’échelle aux Xbox Series X|S.

Trois terrains de jeu supplémentaires pour la FSR 4.1

Pour les détenteurs d’APU et de Radeon RX 6000, le rédempteur porte le matricule Adrenalin Edition 26.10.1. Ce pilote, disponible dès aujourd’hui, apporte la prise en charge du FSR Upscaling 4.1 aux GPU de la série Radeon RX 6000 (de la Radeon RX 6900 XT à la RX 6400), aux APU Ryzen AI Max des séries 300 et 400, à ceux des séries Ryzen AI 9 300 et 400, et enfin aux APU Ryzen AI Z2 Extreme, Ryzen Z2 Extreme et Ryzen Z2 A. Vous noterez donc que les Ryzen Z1 ne sont pas concernés.

Comme le souligne AMD dans son communiqué, cette extension va considérablement élargir le nombre d’appareils susceptibles de profiter de sa dernière technologie de mise à l’échelle basée sur l’apprentissage automatique. L’entreprise précise que la FSR 4 est désormais prise en charge par plus de 400 titres. Gardez néanmoins à l'esprit qu'en dehors des Radeon RX 9000, elle implique une version INT8. Celle-ci améliore la qualité visuelle par rapport à la FSR 3, mais au détriment du coup de pouce sur la fréquence d'images.

Pour couronner le tout, la prise en charge de la FSR 4 sous Vulkan sera mise à la disposition des développeurs dans les semaines à venir, avec la prochaine mise à jour du SDK FSR 2.4. Pour le moment, la FSR 4.1 reste limitée à DirectX 12, contrairement à la FSR 3.1 qui est aussi compatible Vulkan. Les jeux utilisant cette API pourront ainsi basculer vers la mouture la plus récente.

Sur le terrain des consoles, les Xbox Series X|S auront prochainement droit à cette technologie elles aussi, sans qu’aucune date n’ait été officiellement fixée. Gageons que les détenteurs de ces machines seront satisfaits et surtout, qu'ils se sentiront moins délaissés que ceux qui crèchent chez Sony. Après plusieurs mois avec la PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sur PS5 Pro, Sony a dégainé début octobre la QSSR (Quick Spectral Super Resolution) sur la PlayStation 5 classique. Cette version allégée a fait ses débuts dans Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei.

Pour la prochaine génération de Xbox, aka Project Helix, elle exploitera pour sa part l’AMD FSR Diamond. C’est le package complet, avec génération d’images multiples, Ray Regeneration, etc., conçu pour intégrer les futures technologies d’apprentissage automatique des rouges.