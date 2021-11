On le sait, la RTX 2060 devrait faire son retour dans les bacs en janvier, après le CES, et la probable annonce de NVIDIA. Elle ne reviendrait pas à l'identique, puisque sa quantité de VRAM serait doublée, passant de 6 à 12 Go de GDDR6. Par le passé, on a pu voir que le GPU Turing qui l'anime était très bien calibré pour du jeu Full HD, seule sa VRAM lui casse de plus en plus les pattes, d'où l'idée de la ressortir. C'est aussi un moyen de proposer un modèle de plus dans cette pénurie furieuse en espérant que les prix ne soient pas atroces, et pour le caméléon de rentrer des pépettes faciles avec un GPU largement rentabilisé, mais qui pour autant ne devrait pas échapper à la pénurie de matières premières.

En tout cas, si la sortie d'une carte représente un moment sympa en dehors du contexte que nous connaissons et traversons, ça ressemble à une petite roue de secours gaming pour ce qui concerne la RTX 2060. En tout cas, la tournure semble prendre forme, GIGABYTE ayant enregistré 4 références auprès de l'EEC il y a deux jours.

GV-N2060OC-12GD

GV-N2060D6-12GD

GV-N2060WF2OC-12GD

GV-N2060WF2-12GD

Enregistrer n'est pas synonyme de passage à l'acte, mais tant de temps après la fin de la carrière commerciale de la RTX 2060, et avec un enregistrement daté au 15 novembre, on ne voit pas le Taïwanais faire ces démarches pour craquer à 2 mètres du bol de sangria. Affaire à suivre forcément !