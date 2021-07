Si les disques durs de 18 To disponibles dans le commerce sont encore trop peu pour vous, sachez que vous allez bientôt pouvoir toper du 20 To de chez Seagate ! En effet, lors de l'annonce de ses résultats, Dave Mosley, le PDG de l'entreprise a enfin donné plus de précision quant au lancement pour le marché grand public de disques durs 20 To avec une technologie d'enregistrement de type PMR et c'est donc durant la deuxième moitié de 2021 que les premières livraisons devraient avoir lieu, si tout va bien.

Hélas oui, point encore de HAMR ni de Mach.2 à bord pour le mainstream, alors que Seagate distribue pourtant déjà quelques modèles 20 To avec HAMR à une poignée de clients triés sur le volet, mais ce type de disque est visiblement encore assez loin d'être un produit pour les masses. Néanmoins, le fait qu'il s'agit de PMR et non de SMR sera peut-être tout de même déjà une bonne nouvelle pour certains, mais il n'est pas a exclure qu'une version SMR puisse éventuellement aussi voir le jour.

Seagate n'est évidemment pas le seul constructeur a offrir du 20 To, Western Digital avait d'ailleurs été le premier à le faire dès 2019 via sa gamme Ultrastar (de feu HGST), mais chez ce dernier aussi cette capacité a jusqu'à présent été une exclusivité pour les professionnels et difficilement accessible aux foules. Gageons que WD ne devrait néanmoins pas tarder à suivre l'exemple de son concurrent, d'abord avec son propre exemplaire pour le commerce au détail, mais ensuite certainement aussi de nouvelles références WD Cloud et WD Elements équipées de la nouvelle capacité. Dans tous les cas, on imagine que les propriétaires de NAS avec des besoins insatiables de stockage en seront plus que ravis ! Il faut dire que la progression de capacité a quelque peu stagné ces dernières années, les fabricants étant arrivés aux limites des technologies existantes. On rappelle que le nouvel objectif (lointain) de l'industrie est d'arriver à 100 To en 2030... (Source)