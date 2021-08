Si vous avez raté l'offre à 49 € du mois de juin, le voilà une nouvelle fois à bon prix ce MX500 de 500 Go. Sur le terrain depuis 2018, ce modèle reste une valeur sûre. Embarquant un contrôleur SM2258 et de la NAND Micron 64 couches TLC, il offre des prestations d'un bon niveau (sur SATA) : 560/510 Mo/s en lecture/écriture séquentielle, et des accès aléatoires jusqu’à 95K/90K IOPS en lecture/écriture. Il est garanti 5 ans ou 180 To d'écriture totale durant cette période. Vous le trouverez chez Amazon à 50,99 € en suivant notre lien.