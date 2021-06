HAMR représente le futur du disque dur, Seagate et Western Digital sont définitivement d'accord là-dessus, mais jusqu'à présent l'offre n'est pas encore bien folichonne. Seagate est le premier à avoir commercialisé du disque dur Exos HAMR, exploitant une solution de plateaux en verre avec une couche magnétique de FePt 100 % maison. En principe, Seagate a la capacité suffisante pour continuer à produire en interne ce qu'il lui faut, mais risque aussi de limiter la montée en volume. De ce fait, il faut trouver une seconde source d'approvisionnement, et qui de mieux pour remplir ce rôle que l'autre entreprise ayant déjà dédié 10 ans de R&D sur HAMR et qui a commencé à concevoir ses propres plateaux en verre pour disques durs HAMR l'année dernière ? On parle bien évidemment de Showa Denko, le plus gros fournisseur de plateaux de disque dur au monde ! Pour l'anecdote, Showa Denko fabrique à ce jour principalement du plateau PMR et SMR et en est le fournisseur principal. C'est également lui qui fabrique les plateaux MAMR pour Toshiba.

Bref, ce dernier et Seagate ont signé un nouvel accord qui assurera au constructeur de disques durs d'avoir une nouvelle source fiable de plateaux HAMR à l'avenir. Ainsi, la nouvelle alliance ouvre à Seagate les portes du travail de Showa Denka avec HAMR pour le soumettre à évaluation et fusionne dès à présent leur travail de conception des futurs alliages magnétiques pour les disques durs HAMR, sans doute aussi dans l'idée d'accélérer et d'optimiser la progression. Dans l'immédiat, Seagate continuera à utiliser sa solution maison, mais pourra à l'avenir se servir des plateaux de SDK si ceux-ci sont jugés convenables et Seagate entend évidemment s'assurer de la compatibilité des plateaux HAMR de SDK avec son implémentation de HAMR, ce qui pourrait lui donner un avantage compétitif vis-à-vis de WD et Toshiba dès lors que ceux-ci se lanceront à leur tour sur le marché avec leurs solutions. Enfin, le rapprochement entre Seagate et SDK aura son importance aussi pour l'adoption de HAMR sur l'ensemble de son portfolio de disque dur et pour rendre celle-ci viable. HAMR pour le monde ? (Source)