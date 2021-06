Parce que le stockage dans nos PC c'est crucial, enfin pas que, c'est aussi Western Digital, Samsung, Toshiba et d'autres, mais là en l'occurrence, on parlera de Crucial. Le MX500 qu'il est inutile de présenter se retrouve à moins de 50 € pour 500 Go. Il y a de quoi craquer pour redonner un coup de jeune à un vieux PC portable, ou pour y stocker quelques applis gourmandes. Ce basique, mais solide, SSD embarque un Contrôleur SM2258 et de la NAND Micron 64 couches TLC. Il brille par ses bonnes performances générales et son endurance convenable (0.2 DWPD). Le tout est disponible à 48,99 €, accompagné d'une garantie de 5 ans, en suivant notre lien juste en dessous.

50 balles c'est trop cher ? Pourquoi ne pas vous orienter vers l'entrée de gamme de la marque ? Le BX500 de 480 Go est a seulement 39,99 € lui. Vous trouverez à l'intérieur un contrôleur Silicon Motion SM2258XT, dépourvu de cache DRAM malheureusement. Le lot de puces qui l'accompagne est de la NAND TLC 96 couches Maison. Les débits séquentiels sont donnés pour 540/500 Mo/s en lecture et écriture, avec cette contrainte de perte lorsque le cache sera plein. La garantie est de 120 To d'écriture totale ou 3 ans si vous n'atteignez pas ce volume. Notre lien est à votre disposition si vous cherchez du stockage très bon marché.