Certes, le titre de premier disque dur 20 To était revenu à Western Digital en septembre l'année dernière, ce n'était toutefois ni un disque MAMR ou HAMR ni même EARM, mais un modèle avec de bons vieux plateaux exploitant la technique d'enregistrement SMR. Dans la foulée, WD avait tout de même placé un disque 18 To à base d'EARM, un entre-deux technologique entre CMR et MAMR, aussi nommé ePMR. Lorsque Showa Denko avait présenté au début de l'année ses nouveaux plateaux HAMR très denses, il était attendu à ce que Seagate soit le premier à dévoiler un modèle exploitant de tels plateaux pour une capacité de 20 To.

La compagnie a désormais confirmé que ce sera bien le cas encore cette année pour le mois de décembre, qui marquera le début de la transition vers une nouvelle génération de disques durs - ce qui est en phase avec sa roadmap de l'année dernière, alors que des analystes avaient même supputé un retard de HAMR jusqu'en 2022 ! Ce sera donc forcément une étape importante pour le constructeur, mais aussi pour le marché du disque dur de manière générale, puisque cela fait de longues années (par exemple, HAMR avait fait l'objet d'une première démo chez Seagate en 2002 !) que chaque acteur vante tour à tour les avantages des technologies HAMR ou MAMR, notamment des vitesses plus élevées et un processus de lecture/écriture plus efficace. Pour l'anecdote, le constructeur avait fait son premier test en interne et en collaboration avec certains de ses partenaires d'un disque dur HAMR de 16 To en 2018, une exclusivité qui n'a jamais été commerciale.

C'était lui !

C'est aussi avec ce type de technologie que l'industrie continuera sur le chemin vers des disques toujours plus denses et donc aux capacités toujours plus importantes, indispensables pour accompagner une demande toujours plus forte, qui aurait par ailleurs été sensiblement boostée cette année "grâce" à la pandémie, selon le PDG de Seagate. On devrait ainsi toujours voir apparaitre des disques durs (toujours 3,5") HAMR de 30 To aux alentours de 2023 et 50 To d'ici 2026 - et Seagate compte naturellement bien être le premier à le faire ! Doucement, mais surement, on y arrive... On sera évidemment aussi curieux de savoir où en seront les SSD d'ici là, qui sont eux aussi bien engagés sur le chemin des grosses capacités, même si les disques durs sont largement favorisés pour de l'archivage, on pensera au modèle 30 To de 2018 de Samsung, mais surtout le très récent ExaDrive 100 To de Nimbus. (Source)