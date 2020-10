Alphacool a mis au point un waterblock à base d'acetal, nommé langoureusement Eisblock Aurora GPX-N. Notez que l'ensemble est livré avec une backplate en cuivre recouverte en nickel.Il est destiné aux cartes de référence RTX 3080 et 3090 qui partagent le même PCB, mais pas que. En effet, il y a tout un tas de cartes chez les partenaires qui l'utilisent, et du coup elles sont également compatibles avec ce waterblock. La liste est assez longue, la voici si jamais vous faisiez partie des rares chanceux à en avoir topé une, et qui voulaient les doucher pour les détendre. On sort toujours détendu d'un bon bain chaud !

RTX 3080

• Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P)

• Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC (ZT-A30800J-10P)

• PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB)

• PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB)

• Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36)

• Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34)

• Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37)

• Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA)

• Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA)

• Galax GeForce RTX 3080 SG 10 GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN)

• KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10 GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK)

• Gainward RTX 3080 Phoenix

• Gainward RTX 3080 Phoenix GS Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 GG-RTX3080-E10GB/TP



RTX 3090

• PNY GeForce RTX 3090 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, 24576 MB GDDR6X (VCG309024TFXPPB)

• Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X3, 24576 MB GDDR6X (C30903-246XX-1880VA37)

• Inno3D GeForce RTX 3090 Gaming X3, 24576 MB GDDR6X (N30903-246X-1880VA37N)

• Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4, 24576 MB GDDR6X (C30904-246XX-1880VA36)

• Zotac GeForce RTX 3090 Trinity, 24576 MB GDDR6X (ZT-A30900D-10P)

• Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3090019SB-132BA)

• Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA)

• Galax GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/ (39NSM5MD1GNA)

• KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI/

• Gainward RTX 3090 Phoenix

• Gainward RTX 3090 Phoenix GS

• Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3090 GG-RTX3090-E24GB/TP

On remarquera qu'il n'y a rien chez les 3 plus gros que sont MSi, ASUS et GIGABYTE. Cela implique un PCB maison, aussi on devrait trouver des waterblocks spécifiques pour leurs modèles, on pense à EKWB qui s'en est fait une spécialité. Il n'y a pas de prix, mais la même version pour Turing était vendue autour des 110€, on devrait rester dans cette tranche tarifaire. Alphacool n'a pas encore mis son site à jour.