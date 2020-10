Et 2 de plus qui passent au noir chromax chez Noctua ! Et la suite ?

La roadmap de Noctua a pas mal évolué cette année, on entend par là que les nouveautés les plus intéressantes ont malheureusement été décalées à plusieurs reprises. Du coup, la roadmap que nous vous avions présentée en juillet dernier n'est déjà plus valide depuis la mise à jour d'octobre du constructeur, et des nouveautés assez attendues comme la version chromax.black des célèbres NF-A12x25 et l'avènement de ventilateurs blancs Noctua ont respectivement été repoussé au premier et deuxième trimestre de 2021, alors qu'ils étaient initialement prévus pour la fin de 2020. Par ailleurs, auparavant vaguement fixés pour 2021, Noctua sait désormais que le successeur du NH-D15 et la prochaine génération de 140 mm (sans doute des NF-A14x25) ne seront pas lancés avant Q3/Q4 2021... Bien entendu, tout ceci peut encore changer d'ici là, le constructeur n'est pas vraiment connu pour se dépêcher de sortir un produit, et c'est aussi ce qui fait sa force et la qualité de la majorité de ses créations.

En contrepartie, Noctua avait avancé l'arrivée des versions chromax.black du NH-D15S et NH-U9S, à défaut de mieux, et c'est hier que ça s'est passé. Doucement, mais sûrement, Noctua a entrepris de faire passer tout son catalogue au pot de peinture noire, certainement histoire de gagner les faveurs d'un public convaincu par son catalogue, mais allergique au thème habituel du hibou. En octobre 2019, c'étaient les NH-D15, NH-U12S et NH-L9i qui avaient franchi ce pas assez attendu, un changement purement cosmétique n’altérant évidemment en rien les performances.

Le NH-D15S - que nous avions testé dans sa version originale - est une version modifiée asymétrique du NH-D15 profitant d'une meilleure compatibilité en hauteur avec les modules DRAM jusqu'à 65 mm et le slot PCIe supérieur, mais également allégée d'un ventilateur NF-A15 et donc moins chère. Le nouveau modèle NH-D15S chromax.black est proposé dès maintenant pour 89,90 €, 10 € de moins que le NH-D15 chromax.black et un prix identique au tarif de lancement du NH-D15S original. Le NH-U9S est un NH-U12S au format (très) réduit et avec un seul ventilateur de 90 mm, il est asymétrique, dispose de 5 caloducs et n'impose aucune restriction autour de lui. Idem pour la version chromax.black, sauf qu'elle est plus chère que le modèle original, 64,90 € contre 54,90 €.

Enfin, pour l'anecdote, Noctua propose désormais aussi des patins antivibrations en brun pour l'ensemble de sa gamme de ventilateurs, parce que la marque sait très bien que certains d'entre vous aimeraient parfois aussi égayer leurs ventilateurs chromax pour retrouver un peu de la touche originale de Noctua. La suite (et fin) pour 2020 ? Une gamme de ventirads sauce Redux (donc en principe plus abordable) a priori encore ce trimestre, si tout va bien !