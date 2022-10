Alors que les nouveautés dans le domaine du hardware n’arrêtent pas (une pensée d’ailleurs pour notre pauvre Riton, tête sous l’eau avec tant de tests !), Microsoft a été pris d’une envie soudaine : « Tiens, et si je ne me fichais pas complètement de tout ça ? » ! Résultats, quelques jours avant la sortie de Raptor Lake, la Raymonde nous offre de l’Alder Lake tout bon tout chaud via la mise à jour de sa gamme Surface : de quoi proposer une Surface Pro 9 pour les amateurs de tablettes, et un Surface Laptop 5 pour ceux désirant rester sur un format plus classique d’ordinateur portable. Si cela peut sembler ridicule, n’oubliez pas que Raptor Lake n’est qu’un refresh : des gains tout au plus mineurs sont attendus dans l’entrée de gamme et la basse consommation, moins concernées par la montée en fréquence de ces puces.

Côté clavier détachable, la grande nouveauté réside dans la fusion des séries Pro et Pro X : en conséquence, Arm et x86 se retrouvent tout deux possiblement intégrés dans le même châssis : seule la mention « with 5G » déterminera si vous êtes côté Intel (et pas de 5G) ou Qualcomm/Arm (avec 5G via un modem intégré dans le SoC Microsoft SQ3). De quoi confesser absolument tout le monde, voilà donc un petit tableau pour vous aider à y voir clair.

Microsoft Surface Pro 9 Microsoft Surface Pro 9 with 5G CPU Intel Core i5-1235U ou Core i7-1255U Microsoft SQ3 GPU Intel Iris Xe intégré Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 (difficile de savoir d’où vient le design originel…) RAM 8 à 32 GB LPDDR5 8 à 16 GB LPDDR4x Stockage Maxi 1 To SSD Maxi 512 Go de SSD Connexions sans-fil Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 et 5G via des NanoSIM et eSIM Autonomie 15.5 heures 19 heures Prix 999,99 $ 1 299,99 Disponibilité Oct. 25

Notez qu’avec l’emballage de métal commun venaient aussi l’écran et la webcam, puisque les deux modèles partagent une dalle de 13 pouces PixelSense affichant 2880x1920 px (120 Hz, adaptables dynamiquement sur le modèle Intel uniquement), ainsi que le même module d’enregistrement vidéo de votre tête de 10 MPx ; mais c’est bien là que s’arrête toute ressemblance puisque les performances sont attendues au tournant. Cela reste bien entendu à vérifier en test, mais il est peu probable que la solution Arm rivalise avec celle plus conventionnelle étant donné la progression des bleus lors du passage à la 12e génération, sachant que SoC SQ2 de chez Qualcomm n’arrivaient déjà guère à concurrencer efficacement l’entrée de gamme précédente. Rajoutez un double Thunderbolt 4 chez les bleus, abaissés en simple USB 3.2 sur le modèle SQ3 (mais qui est, lui, capable de lire les nanoSIM), ainsi qu’un Surface Connect pour les différents accessoires, et voilà pour les belles. Autant dire qu’un tarif plus élevé de 300 $ par rapport à son homologue, la Surface Pro 9 with 5G devra avoir de sacrés arguments pour se vendre en plus de l’autonomie !

Côté laptop, le modèle Surface pour PC portable, le Surface Laptop 5, fait toujours usage de CPU bleus 3 et uniquement ceux-là, qu’il s’agisse des déclinaisons en 13,5 ou de 15 pouces : l’i5-1235U se retrouve ainsi propulsé sur le modèle le plus petit seulement, et le plus gros Core i7-1255U pour tous. Oubliez de suite Amd, pour Microsoft, le jeu n’a pas dû en valoir la chandelle, qu’il s’agisse de motifs hardware ou des mises au point software — impossible à dire au vu des éléments officiellement communiqués. Par contre, la RAM est bien présente avec 8 ou 16 Gio sur l’intégralité des modèles ainsi que le stockage non volatile avec 256 à 1 Tio de données sur SSD ; tout comme le Thunderbolt 4 via une prise latérale, accompagner du port Surface Connect et d’un USB en pleine taille. Pour le reste, les écrans 3:2 1256x1504 px (13,3 ») et 2496x1664 (15") 60 Hz n’évoluent pas par rapport à la mouture précédente, tout comme la webcam 720p, et les connexions sans fil sont bien entendu en dent bleue 5.0 et Wifi 5 : le minimum pour du neuf. Pour 999 $ dans sa version la plus basique (et 1299 $ pour les 15 pouces), l’addition peut sembler salée. Avis aux amateurs ? (Source : Wccftech et Tom’s Hardware)