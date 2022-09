Alors que le FSR 2.0 est arrivé sur nos étals le 12 mai dernier et que vous avez pu constater son efficacité dans nos comptoiroscopes et autres comparatifs, voilà que la technologie se pare d’une sympathique mise à jour en version 2.1. Au menu ? Des corrections de bugs, évidemment, mais aussi des changements en profondeur permettant de remédier au ghosting et autres vacillements de l’image.

Sous le capot, difficile de déchiffrer les paroles d’AMD : un calcul de la divergence des vecteurs de mouvement (souvenez-vous de vos cours de mécanique des fluides.... ou pas !) permet de détecter les pixels « bloqués », la parte de l’algorithme chargé de détecter les objets adjacents de quelques pixels est désormais plus performantes, et, enfin, la prise en charge des éléments transparents est désormais améliorée, avec, pour conséquence, des particules mieux mises à l’échelle. Si vous n’avez rien bité, pas de panique : en gros, c’est mieux et ça limite les artefacts, et les rouges pensent bien narguer la concurrence avec ça et démontrer l’inutilité actuelle de l’IA dans ce domaine.

Bien sûr, mieux vaut garder les pincettes de rigueur et attendre davantage de comparatifs, particulièrement des images statiques et des captures vidéos non compressées, en prenant bien garde au lissage perceptible de la fluidité dû à l’encodage à un taux d’image par seconde fixe. Bref, l’idéal sera en fait de tester pas vous même la chose, et cela tombe bien, la mise à jour sera automatique ; enfin, pour Farming Simulator 2022 en tout cas, et pour le plug-in de l’Unreal Engine. Pour le reste, ce sera selon le bon vouloir des développeurs, mais la chose conservant la même API que le FSR 2.0, nous pouvons demeurer optimistes quant à sa démocratisation.