Le business des données personnelles a beau être invisible pour la plupart des internautes, il n’en demeure pas moins lucratif. Il y a plus de 6 ans, nous vous faisions déjà un petit topo sur leur existence et leur rôle, tantôt indispensable (pour rester connectés sur votre bar favori, par exemple) tantôt retorde (pour vous proposer une énième fois un SSD sur absolument chaque site alors que vous venez de l’acheter sur mama Zone).

Hé bien, pour la fondation Mozilla, c’en est assez : désormais, la réutilisation de ces p’tits gâteaux croquants entre sites web est interdite, taratata. Chaque site verra ainsi ses cookies isolés dans une sandbox, à la manière d’un antivirus face à une application peu sûre. Nommé plus commercialement Protection Totale contre les Cookies (PTC), ce mécanisme était déjà activable via le mode de confidentialité le plus strict de Firefox, mais n’était à ce jour pas activé par défaut : c’est désormais chose faite. Si vous pensiez que cela était déjà le cas, alors vous avez confondu ce PTC avec l’ETP (Enhanced Tracking Protection), existante depuis 2018, qui consistait effectivement — entre autres — à interdire la réutilisation intersite de données, mais uniquement suivant une liste de rejet stipulant les sites à éviter : il était donc simple de contourner la protection en changeant le nom de domaine du tracker. En interdisant la pratique pour tout le monde, plus de souci !

Notez cependant que l’annonce officielle ne mentionne que Mac OS et Windows au niveau des navigateurs intégrant l’option : tant pis pour Linux ? Au bon vouloir des intégrateurs en package selon la distribution ? Et quid du numéro de version incriminé, introuvable ? Dans tous les cas, nous ne pouvons que saluer l’initiative, preuve que la confidentialité est toujours un point crucial pour certains ! Certes, la procédure risque d’affecter les revenus de sites web se basant sur la revente de données ; mais — rassurez-vous — tel n’est pas le cas de votre Comptoir favori. Reste à voir comment les autres navigateurs réagiront, Firefox étant désormais loin d’être le plus utilisé…